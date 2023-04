Montenegro diz que se Costa não se pronuncia sobre a TAP já desistiu de Portugal

JN/Agências Hoje às 00:24 Facebook

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou, esta sexta-feira, na Malveira que, se o primeiro-ministro não se pronuncia sobre factos apurados pela comissão parlamentar de inquérito à companhia aérea TAP "já desistiu de Portugal".

"Se o primeiro-ministro não tem nada a dizer sobre isto, já desistiu de Portugal, de governar Portugal", disse Luís Montenegro, que falava sobre os factos apurados pela comissão parlamentar de inquérito à TAP.

O presidente do PSD discursava num jantar com mais de 700 militantes, integrado na iniciativa "Sentir Portugal", na Malveira (Mafra), no distrito de Lisboa.

Depois de falar sobre as contradições entre ministros, Luís Montenegro perguntou "onde anda o primeiro-ministro" e defendeu que António Costa "tem a obrigação de dar a cara e de se responsabilizar".

Por isso, voltou a lançar o desafio para o primeiro-ministro o ​​​​​​​desafio se "pronunciar".

"O país precisa de saber do chefe do Governo se estamos a poder confiar no trabalho do Governo", enfatizou.

"Temos a expectativa de que o Partido Socialista conseguirá ser suficiente diligente para cumprir o seu mandato, mas hoje eu já não tenho a certeza", disse Luís Montenegro, justificando que "não é por aquilo que aconteceu no país, mas porque o único fator de instabilidade em Portugal dentro do Governo é o próprio Governo".

Por isso, Montenegro disse" estar preparado para governar".