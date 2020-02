Morreu a mulher de Pedro Passos Coelho

Augusto Correia Hoje às 11:04, atualizado às 11:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Morreu, esta terça-feira, a mulher do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.

Laura Ferreira, de 54 anos, estava internada no Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa, onde morreu.

"É verdade, foi durante a noite", confirmou à agência Lusa fonte oficial do PSD.

Laura Ferreira foi diagnosticada com um cancro ósseo em 2014. No início de janeiro de 2015, Pedro Passos Coelho confirmou, oficialmente, que a mulher padecia de "um problema do foro oncológico".

Durante mais de um ano lutou contra um osteossarcoma no joelho tendo terminado os tratamentos de quimioterapia no outono de 2015, depois de já ter sido operada ao tumor.

Em março de 2017, surgiram sintomas semelhantes aos que tinha em 2014, tendo iniciado novos tratamentos de quimioterapia para combater metástases do cancro ósseo, tendo regressado aos tratamentos no IPO de Lisboa.

Durante este processo, foi acompanhada pelo marido, o ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que escreveu sobre a doença da mulher na biografia, publicada em 2015.

Laura Maria Garcês Ferreira casou com Pedro Passos Coelho em 2004. Fisioterapeuta de profissão, nasceu na Guiné-Bissau, mas na juventude viveu também em Cabo Verde.