Morreu o histórico socialista Jorge Coelho

O ex-ministro socialista Jorge Coelho morreu esta quarta-feira, vítima de um AVC. Tinha 66 anos.

De acordo com a PSP de Coimbra, Jorge Coelho teve um AVC quando visitava uma residência na zona turística da Figueira da Foz.

De acordo com Jody Rato, comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, "a senhora que estava com ele ligou para o 112 e quando a nossa equipa chegou ao local ele estava em paragem cardiorrespiratória. Foram feitas manobras de reanimação mas não foi possível reverter a situação", adiantou o comandante à Lusa.

O alerta foi dado pelas 17.25 horas desta quarta-feira. O óbito foi declarado no local.

Pouco depois da notícia, as principais figuras políticas nacionais reagiram à perda de Jorge Coelho, uma das figuras políticas mais conhecidas do país. António Costa, que falou em direto a partir da sede do partido, em Lisboa, mostrou-se profundamente chocado. Marcelo, recordou a influência do socialista na vida política portuguesa.

Nascido em 17 de julho de 1954, em Mangualde, distrito de Viseu, Jorge Coelho era empresário, mas continuou sempre a acompanhar a atividade política, como comentador de programas como a Quadratura do Círculo, na SIC Notícias e TSF, mas também como cidadão.

O histórico socialista foi ministro nos dois governos de António Guterres (foi ministro Adjunto, ministro da Administração Interna; ministro da Presidência e do Equipamento Social). Em 2001, quando a ponte de Entre-os-Rios desabou, vitimando 59 pessoas. Jorge Coelho demitiu-se na sequência do acidente, declarando que "a culpa não pode morrer solteira" e que não ficaria bem com a própria consciência se não o fizesse.

Nos últimos anos dedicou-se à gestão de empresas, tendo sido CEO da Mota-Engil. Mais recentemente tinha lançado um projeto de produção de queijos em Mangualde, distrito de Viseu, de onde é natural.