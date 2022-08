Mortalidade sobe 11% este ano: morreram em média mais 36 pessoas por dia

Covid-19 é responsável por quase 70% do excesso, mas calor também tem influência. DGS apela a reforço de cuidados.

Desde o início do ano e até anteontem já morreram mais 8327 pessoas do que na média dos últimos cinco anos anteriores à pandemia. Este aumento de 11% corresponde a mais 36 mortes diárias, o que é justificado pelos especialistas com a covid-19, com as vagas de calor e com os doentes crónicos que não foram seguidos. Aproxima-se uma nova vaga de calor e a a Direção-Geral de Saúde (DGS) já apelou ao reforço de cuidados.