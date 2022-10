Mortes por legionela sem culpados nem indemnizados dois anos após o surto

Surto em Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim terminou com 15 mortos. Inquérito continua no DIAP.

O pai de Raquel morreu, o de Renata não voltou a andar, Luís Mendanha nunca mais foi o mesmo. São três das 88 vítimas do surto de legionela que, em outubro e novembro de 2020, atingiu Matosinhos, Vila do Conde e Póvoa de Varzim. Dois anos depois, o inquérito continua no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto. Nenhuma origem, nenhum culpado. Morreram 15 pessoas.

"É uma vergonha. Passaram dois anos e nada", atira Raquel Ferreira. O pai, Joaquim Ferreira, foi ao médico "pelo próprio pé, a uma consulta de rotina", ao Hospital Pedro Hispano, a 23 de outubro. Com a pandemia em força, não saiu mais de casa. Seis dias depois, acordou "sem forças". À tarde, febre e falta de ar. Foi internado. Morreu uma semana depois. Tinha 85 anos e foi o "paciente zero" do surto.