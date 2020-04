Multas para quem não usar máscara nos transportes públicos

Rita Salcedas Hoje às 21:07, atualizado às 21:44 Facebook

António Costa admitiu, esta quinta-feira à noite, que será difícil haver uma vacina para o novo coronavírus antes do verão de 2021. E confirmou multas para quem não usar máscaras nos transportes públicos.

No dia em que o Conselho de Ministros aprovou a declaração do estado de calamidade, com o fim do estado de emergência no sábado, o primeiro-ministro ressalvou que não se trata de um regresso à vida que conhecíamos em fevereiro. "Não vamos regressar à normalidade enquanto não houver uma vacina ou tratamento", admitiu. E, para que isso aconteça, ainda demorará algum tempo: "Será muito improvável termos uma vacina antes de um ano, um ano e meio."

A lei de bases da Proteção Civil permite, além do confinamento para quem está doente, a determinação de "limitações à liberdade de circulação para estancar surtos epidémicos", destaca António Costa

Como "o vírus está aqui e vai continuar aqui" talvez até ao "verão de 2021", e não "suportável para a economia e rendimento das familias" manter as mesmas restrições, temos de "aprender uma nova realidade, que é conviver com o vírus". Com isso em vista, o Governo estabeleceu um calendário do que julga ser possível cumprir a partir do próximo mês (veja aqui) e cujas medidas serão reavaliadas quinzenalmente. "Temos que estar preparados para, em meados de maio, não estarmos em condições para dar o passo seguinte" ou mesmo para retirar medidas já aplicadas.

Apelando a que as pessoas continuem a limitar as deslocações e convívios e não interpretem o fim do estado de emergência como um empurrão para saírem de casa, António Costa confirmou que haverá um quadro de sanções para os utilizadores de transportes públicos que não utilizem máscara de proteção, não detalhando a data de início da sua aplicação nem o valor das multas.

Confinar só idosos não seria socialmente compreendido

Questionado sobre se partilha da ideia de que teria sido possível controlar as pessoas mais velhas e seus cuidadores, deixando a restante população ser contaminada e curar-se naturalmente, o primeiro-ministro disse que "essa estratégia não seria socialmente compreendida" e que não conseguiria "mobilizar os portugueses", que antes mesmo do estado de emergência, tiveram um sentimento geral de recolhimento. "O que eu acho que era a estratégia correta para mobilizar o conjunto do país era a ideia de que temos de nos proteger uns aos outros", disse.

Praias vão ser "um dos problemas mais difíceis"

Como, para já, os estudos apontam para que o vírus resista durante o verão, António Costa diz que "para irmos à praia vamos ter de ter as cautelas necessárias que temos quando estamos noutros espaços ao ar livre", admitindo que isso vai criar "dificuldade des gestão". "Vai ser um dos problemas mais difíceis que temos para resolver", admitiu, garantido, sem antecipar pormenores, que o Governo vai trabalhar com as autarquias e as capitanias para chegar à melhor solução.