Norte acima de Lisboa e Vale do Tejo em dia com mais 46 internados

Rita Salcedas Hoje às 14:21, atualizado às 14:51

Portugal regista, esta segunda-feira, mais 1855 casos e oito mortes por covid-19. Pelo segundo dia, a região Norte tem mais novos contágios do que Lisboa e Vale do Tejo. A incidência aumentou para 391 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade mantém a tendência decrescente.

Depois de cinco dias consecutivos com mais de três mil casos diários de covid-19 em Portugal e de um fim de semana que registou novos máximos em vários meses, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira apresenta 1855 novos contágios, o que eleva para 932 540 o total de casos confirmados desde março de 2020. Com mais oito vítimas mortais, o balanço global de óbitos sobe para 17 215. Por outro lado, recuperaram da doença mais 1382 pessoas (863 089 no total), havendo atualmente 52 236 doentes ativos (mais 465 do que no anterior relatório). E quase 80 mil pessoas estão em vigilância pelas autoridades de saúde.

Havendo uma redução do número de infeções relativamente aos últimos dias, importa lembrar que é comum o registo do número de casos diminuir às segundas-feiras, como resultado do fecho de laboratórios e diminuição do número de testes de diagnóstico realizados. Comparando com a última segunda-feira, quando houve 1782 casos, regista-se hoje um ligeiro aumento.

À semelhança do que aconteceu no domingo, o Norte volta a somar mais casos novos (755) do que a região de Lisboa e Vale do Tejo (624). Segue-se o Algarve, onde há mais 231 contágios, o Centro, com mais 127, e o Alentejo, com 61. Nos Açores, há mais 32 infetados e na Madeira 25.

Internados continuam a aumentar

O número de vítimas mortais manteve-se igual ao de ontem e ao da última segunda-feira: entre ontem e hoje, há a lamentar oito óbitos por complicações associadas à covid-19, cinco dos quais na região de Lisboa, dois no Algarve e um no Norte. Todas as mortes registaram-se em doentes com 60 anos ou mais: duas pessoas na faixa etária dos 60 aos 69 anos, duas na dos 70 aos 79, e quatro com idade igual ou superior a 80 anos.

Nos hospitais, há mais 46 doentes internados do que no balanço anterior, estando hoje, ao todo, 851 pessoas a receber acompanhamento hospitalar, 181 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais cinco do que ontem.

Taxa de incidência dispara

A taxa de incidência nacional disparou de 355,5 (número de sexta-feira) para 391,0 casos por 100 mil habitantes e, no continente, de 366,7 para 403,0 casos. Já o índice de transmissibilidade (Rt) - o número de doentes que cada infetado origina - desceu de 1,12 para 1,10 a nível nacional e de 1,13 para 1,10 no continente.