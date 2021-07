Norte supera Lisboa em novos casos num dia com oito mortes por covid

Portugal regista, este domingo, oito mortes por covid-19 e 3261 novos casos. A região Norte tem, hoje, mais infeções do que LVT.

É o quinto dia consecutivo com mais de três mil casos de covid-19 em Portugal (sendo que um deles superou até a barreira dos quatro mil). O país regista hoje 3261 novas infeções, número que supera largamente o do boletim do passado domingo, que contabilizava 2323 positivos. Trata-se de um acréscimo de 938. O número de óbitos, por sua vez, foi exatamente o mesmo: oito pessoas perderam a batalha contra a doença.

Apesar de ao fim de semana serem realizados menos testes de diagnóstico, este é o domingo com o maior número de casos desde 7 de fevereiro.