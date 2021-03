Mais 488 casos de covid-19 no segundo dia sem mortes no Norte

Tiago Rodrigues Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista mais cinco mortes e 488 casos nas últimas 24 horas. Há menos 26 internados, mas mais um doente grave. Recuperaram mais 891 pessoas. R(t) sobe para 0,93.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 16 819 óbitos associados à covid-19 e um total de 819 698 casos de infeção confirmados.

Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 488 casos, ligeiramente acima dos 423 notificados ontem, e mais cinco mortes, abaixo das nove do dia anterior. Há menos 408 casos ativos, de um total de 31 540, mas há mais 264 contactos em vigilância, que passam a ser 15 299 ao todo. Até hoje, já recuperaram da doença 771 339 pessoas, 891 das quais no último dia.

Quanto aos internados, são agora 669, menos 26 do que no dia anterior, e 155 nas unidades de cuidados intensivos, com mais um doente grave nas últimas 24 horas.

Taxa de incidência baixou mas R(t) subiu de 0,91 para 0,93

Quanto à taxa de incidência, está hoje nos 75,7 casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o país (mais baixo em comparação aos 77,6 de quarta-feira) e nos 66,8 casos por 100 mil habitantes só no continente (inferior aos 67,7 de quarta-feira). Já o R(t) passou para 0,93 em todo o país (era de 0,91 na quarta-feira) e 0,92 só no continente (também superior aos 0,91 de quarta-feira).

PUB

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais novos casos nas últimas 24 horas, com 210. Seguem-se o Norte, com mais 120, o Centro, com 53, o Alentejo, com 52, a Madeira, com 34, os Açores, com 11, e o Algarve, com oito.

As cinco mortes foram registas em Lisboa e Vale do Tejo (duas), Centro (duas) e Alentejo (uma). Morreram um homem e uma mulher com idade entre 70-79 anos e três mulheres com mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, já morreram 8828 homens e 7991 mulheres.

Menos 120 internados e 27 doentes graves numa semana

Em comparação com o boletim da passada sexta-feira, o número de novos casos baixou de 568 para 488 e o número de mortes desceu de 11 para cinco. Numa semana o número de internados baixou de 789 para 669 (menos 120) e o número de doentes em cuidados intensivos baixou de 182 para 155 (menos 27).

Quanto à taxa de incidência, baixou dos 87,2 para 75,7 casos de infeção por 100 mil habitantes em todo o país numa semana (75,7 para 66,8 só no continente). Já o R(t) subiu na última semana de 0,86 para 0,93 em todo o país e de 0,84 para 0,92 só no continente.