Menos mortos e casos de covid-19 em dia com mais de 600 recuperados

Sandra Alves Hoje às 14:15, atualizado às 14:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista em 24 horas mais nove mortes por covid-19 e 423 novas infeções. Conseguiram recuperar da doença mais 610 pessoas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país contabiliza 16.814 óbitos associados à covid-19 de um total de 819.210 casos de infeção confirmados.

Esta quinta-feira, a Direção-Geral da Saúde dá conta de mais nove mortes - sete na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma na zona Centro e uma na Madeira - e 423 novos casos positivos detetados em 24 horas - 182 em Lisboa e Vale do Tejo, 126 no Norte, 59 no Centro, 22 no Algarve, 17 no Alentejo, nove nos Açores e oito na Madeira.

Os doentes que não conseguiram resistir à covid-19 são dois homens entre os 60-69 anos, uma mulher na faixa etária dos 70-79 anos e seis pessoas com 80 ou mais anos (dois homens e quatro mulheres).

Estes valores diários são mais baixos em comparação com os 11 óbitos e 575 casos verificados na no boletim epidemiológico de quarta-feira.

Destaque para o número de internados que continua a baixar e são agora menos de 700 - há esta quinta-feira 695 doentes com covid-19 hospitalizados (menos 17) e 154 estão em cuidados intensivos (menos um). Por outro lado, conseguiram recuperar mais 610 pessoas, num total de 770.448.

PUB

O número de casos ativos diminuiu para 31.948 (menos 196) mas continuam sob vigilância das autoridades de saúde 15.035 (mais 137).