Norte sem mortes em dia com menos casos e vítimas de covid-19

Portugal regista, este sábado, mais 457 infetados e oito mortes associadas à covid-19. Há uma descida em relação a sexta-feira e à semana passada. Internamentos continuam em queda.

Foram detetados, até à meia-noite, mais 457 casos de covid-19, o que eleva para 817 080 o número total de casos confirmados desde março passado. Desses, mais de 33 mil correspondem a doentes ativos (menos 305 do que ontem), indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde deste sábado, que dá conta de mais 754 recuperados. O balanço reflete uma diminuição do número de casos, tanto face a sexta-feira, quando houve 568 contágios, com ao último sábado (13 de março), quando houve 564 infeções.

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a registar a maioria dos novos contágios (182), seguindo-se o Norte (com 137 casos), a região Centro, com 50, e o arquipélago da Madeira, com 29. O Algarve soma mais 25 infetados, o Alentejo 24 e os Açores 10.

Mortes e internamentos também descem

O número de vítimas mortais associadas à doença (oito) também diminuiu em relação a ontem, dia em que morreram 11 pessoas, e ainda mais face ao sábado passado, quando houve 19 óbitos. No balanço de hoje, só Lisboa e Vale do Tejo e o Centro têm mortes a lamentar (seis e duas, respetivamente). Norte, Alentejo, Algarve e ilhas não contabilizam vítimas.

Também em queda continua o número de internados (há menos 45 do que ontem), incluindo o de doentes em unidades de cuidados intensivos (menos 12). Há uma semana, havia 789 internados, enquanto hoje há 744 (170 em UCI).