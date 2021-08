Nova subida de hospitalizações e mais 2306 novos casos de covid

Portugal regista, este domingo, oito mortes por covid-19 e 2306 infetados. Os internados voltaram a aumentar para um total de 923: são mais 28 do que ontem.

O mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que, nas últimas 24 horas, foram detetados 2306 positivos, o que representa uma descida face aos valores de ontem (2590 infetados) e do passado domingo, 25 de julho, quando foram notificados 2625 casos.

O mês de agosto começa com uma diminuição das vítimas mortais - oito pessoas perderam a batalha contra a infeção - depois de julho ter terminado com um dos valores mais altos dos últimos meses: 17 óbitos.

Ao todo, desde o início da pandemia, morreram 17.369 cidadãos, 970.937 contraíram a doença e 903.514 recuperaram, 1500 deles nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 50.054 casos ativos em território nacional, mais 798 do que ontem.

Norte de novo com mais casos do que LVT

Desta vez, é o Norte a ter a maior parte das infeções (874), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 770, o Algarve com 241, o Centro com 227, o Alentejo com 129, os Açores com 48 e a Madeira com 17.

A região de Lisboa volta a ter, ainda assim, o maior número de mortes - cinco - havendo ainda dois óbitos no Norte e um no Algarve. Em termos de faixas etárias, sete das vítimas mortais tinham mais de 80 anos e uma entre os 70 e os 79.

Apesar da descida de ontem, este domingo o número de internados nos hospitais portugueses voltou a aumentar para 923, mais 28 face ao boletim anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão, agora, 200 pessoas (mais cinco).