Novo recorde de mortes e mais 4044 infetados com covid-19

Rita Salcedas Hoje às 14:03, atualizado às 14:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista este domingo mais 4044 infetados com covid-19, num dia em que volta a atingir um novo máximo de mortes. Os internamentos também sobem.

No dia em que ultrapassa as 5500 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com um total de 5559, Portugal regista um novo máximo diário de óbitos. Em 24 horas, morreram 98 pessoas com a doença - até agora, o valor mais alto era de 95, registado na sexta-feira. A região Norte tem a lamentar 43 das vítimas e Lisboa e Vale do Tejo 30. No Centro, morreram 18 doentes, no Alentejo quatro, e no Algarve um. A Madeira regista hoje dois óbitos.

A maioria das vítimas (75) tinha 80 anos ou mais - 34 homens e 41 mulheres. Na faixa etária dos 70 aos 79 anos, morreram 17 pessoas (13 homens e quatro mulheres), com 60 a 69 anos morreram quatro homens, e há ainda a registar a morte de duas pessoas (um homem e uma mulher) com idades entre os 30 e os 39 anos.

Ao contrário do que tem acontecido, o número de doentes internados volta a aumentar: há hoje mais 64 pacientes em enfermaria (num total de 3157) e mais 10 em unidades de cuidados intensivos (total de 513).

Mais de metade dos casos a Norte

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje, que eleva para 348 744 o número total de casos confirmados desde março, há mais 4044 casos de contágio. Desses, quase 72 mil correspondem a doentes ativos, mais 1077 do que ontem. Por outro lado, recuperaram mais 2869 pessoas, elevando para mais de 271 mil o número de doentes dados como curados desde o início da pandemia.

A região Norte contabiliza mais 2143 infetados, o que equivale a cerca de 52% do total de novas infeções, elevando para 182 599 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1112 novos contágios (e um total de 113 094). Na região Centro, há mais 520 casos (em 36 616), no Alentejo mais 162 (em 7905), e no Algarve mais 66 (em 6143). O arquipélago dos Açores regista 34 novos casos (em 1335) e o da Madeira mais 7 (1052).