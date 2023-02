Novo secretário de Estado da Agricultura "muito em breve"

JN Hoje às 20:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A ministra da Agricultura remeteu para "muito em breve" novidades sobre o novo secretário de Estado da tutela. Em visita à Feira do Queijo e do Pastor, em Penalva do Castelo, Maria do Céu Antunes não adiantou informação acerca de quem poderá vir a suceder a Carla Alves e preferiu admitir que os apoios aos agricultores "são muitas vezes carregados de burocracia".

"Em breve falaremos sobre isso, hoje só falamos de queijo, maçã Bravo de Esmolfe, o vinho do Dão", disse a ministra da Agricultura aos jornalistas que se encontravam no local e que a questionaram sobre o tema.

Maria do Céu Antunes reconheceu que "os seguros agrícolas têm de ser melhorados" e que "os apoios são muitas vezes carregados de burocracia".

PUB

Recorde-se que Carla Alves, antiga secretária de Estado da Agricultura, demitiu-se precisamente há um mês, dia 5 de janeiro, por entender não dispor de "condições políticas e pessoais" para iniciar funções, um dia após a sua tomada de posse.

No mesmo dia, foi noticiado o arresto de contas conjuntas que a secretária de Estado da Agricultura tinha com o seu marido e ex-autarca de Vinhais, Américo Pereira, a quem o Ministério Público acusou de vários crimes e mandou arrestar bens do advogado.

O processo tem mais três arguidos. Em causa estarão vários negócios celebrados entre 2006 e 2015, que envolvem também uma sociedade, um empresário e o reitor do antigo seminário deste concelho do distrito de Bragança.

De acordo com a investigação, foram detetadas nas contas do casal ao longo de vários anos divergências entre os valores depositados e declarados