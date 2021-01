Portugal passa os 10 mil mortos por covid-19 em dia de novos máximos

Sandra Alves Hoje às 14:59, atualizado às 15:27 Facebook

Nas últimas 24 horas há mais 274 óbitos por covid-19 e foram confirmadas 15.333 novas infeções pelo novo coronavírus. São novos máximos diários.

Portugal regista, este sábado, um total de 10.194 mortes por covid-19 e 624.469 casos positivos confirmados desde o início da pandemia, em março de 2020. São duas barreiras que se ultrapassam no mesmo dia: os dez mil óbitos e as 620 mil infeções.

Depois de na sexta-feira se ter batido o recorde diário de 234 mortos, este sábado esse valor fica para trás com a Direção-Geral da Saúde (DGS) a dar conta de mais 274 vítimas mortais associadas à doença covid-19. Morreram 122 pessoas em Lisboa e Vale do Tejo, 65 na zona Centro, 55 no Norte, 23 no Alentejo e nove no Algarve.

Dos doentes que não resistiram, 175 tinham 80 ou mais anos (82 homens e 93 mulheres), 61 estão na faixa etária dos 70-79 anos (41 homens e 20 mulheres), 29 tinham entre 60-69 anos (23 homens e seis mulheres), oito tinham 50-59 anos (sete homens e uma mulher) e um homem que morreu tinha entre 40-41 anos.

A zona de Lisboa e Vale do Tejo é a que tem mais novos casos: são 6135 em 24 horas. Segue-se o Norte com mais 4992 infeções, o Centro com mais 2933, o Alentejo com 651, o Algarve com 471, a Madeira com 117 e os Açores com mais 34.

A DGS indica que há mais 143 doentes com covid-19 internados, num total de 5922 hospitalizações. Em unidades de cuidados intensivos estão mais cinco pessoas em estado considerado crítico, num total de 720 internados.

Há ainda mais 5291 casos ativos, num total de 162.951, e mais 5502 sob vigilância das autoridades de saúde, elevando a fasquia para 206.232.

Um dado positivo no meio de tantos números negros: mais 9.768 doentes estão recuperados da covid-19, num acumulado de 451.324 pessoas.