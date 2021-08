Número de internados volta a passar dos 700 em dia com nove mortes

Tiago Rodrigues Hoje às 14:03 Facebook





Portugal regista, esta segunda-feira, 1072 novos casos e nove mortes associadas à covid-19. Há mais sete pessoas internadas. Incidência abaixo dos 300 casos por 100 mil habitantes.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, a Direção-Geral da Saúde (DGS) registou um total de 1 036 019 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 17 730 mortes associadas à doença covid-19. Até hoje, já recuperaram 972 708 pessoas, 1141 das quais nas últimas 24 horas.

Em comparação com o boletim de ontem, o número de novos casos é consideravelmente inferior - 1072 hoje e 1782 no domingo (menos 710) -, e há menos uma morte - nove óbitos hoje e 10 no domingo. Já o número de internados continua a subir: no dia anterior havia mais 41 doentes em enfermaria e hoje são mais sete, sendo que o total (705) volta a passar dos 700. Nas unidades de cuidados intensivos, há mais uma pessoa internada, aumentando o total para 149.

De acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira, o Norte é a região com maior número de novas infeções, com mais 481. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 281), Algarve (127), Centro (88), Alentejo (73), Madeira (14) e Açores (oito).

As nove mortes - cinco homens e quatro mulheres com mais de 60 anos - ocorreram nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (três), Norte (duas), Centro (duas), Alentejo (uma) e Algarve (uma). No total, já morreram 9304 homens e 8426 mulheres com a doença desde o início da pandemia.

Há ainda a assinalar a descida do número de casos ativos - são menos 78, num total de 45 581 - e dos contactos em vigilância - menos 632, num total de 45 327.

Menos novos casos mas mais mortes do que há uma semana

Se compararmos os dados de hoje com os de segunda-feira passada, 23 de agosto, há uma ligeira diminuição de novos casos: na semana passada foram registadas 1126 infeções - mais 54 do que hoje. No entanto, o número de novos óbitos foi inferior há uma semana - na passada segunda-feira foram registadas seis mortes, menos três do que hoje.

Em relação às hospitalizações, há menos internados esta semana, apesar de em ambos os dias ter havido um aumento - na passada segunda-feira havia mais 25 pacientes internados em enfermaria (733 no total), enquanto hoje são mais sete (705). Na semana passada, saiu um doente das unidades de cuidados intensivos, enquanto hoje entrou mais um. O número de casos ativos subiu na semana passada e baixou nesta: na passada segunda-feira foram mais 77 e hoje menos 78.

Quanto à matriz de risco, atualizada esta segunda-feira, revela que a incidência desceu de 312,7 para 297,7 casos de infeção por 100 mil habitantes, a nível nacional, e de 317,7 para 303,3 se considerado apenas o continente. O índice de transmissão, R(t), subiu de 0,99 para 0,98 a nível nacional e manteve-se nos 0,99 no continente.