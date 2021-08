Aumentam os doentes internados em dia com 10 mortes por covid-19

Maria Campos Hoje às 14:05 Facebook

Este domingo, há mais 1782 casos de covid-19 em Portugal. A DGS registou também mais dez mortes associadas à doença.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, revela que a região Norte voltou a registar mais infeções novas num dia. Hoje, há mais 722 casos nesta região. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 605) Centro (265), Algarve (172), Alentejo (91), Madeira (18) e Açores (oito).

Depois de ter descido ontem, o número de internados subiu este domingo: há mais 41 camas ocupadas nos hospitais com doentes covid, havendo agora um total de 698 pacientes hospitalizados. Destes, 148 são considerados doentes graves, mais cinco do que havia ontem em unidades de cuidados intensivos (UCI).

O boletim refere ainda que morreram mais dez pessoas por covid-19: cinco na região Centro, três no Norte e dois em Lisboa e Vale do Tejo. As vítimas mortais são uma mulher com entre 70 e 79 anos, cinco mulheres com mais de 80 e quatro homens também na faixa etária mais elevada.

Em comparação com o domingo passado, 22 de agosto, há uma diminuição de novos casos: na semana passada, registaram-se mais 330 infeções novas. O número de mortes, por sua vez, aumentou de nove para dez.

Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas, houve um aumento de doentes em enfermaria, aumento esse que foi maior esta semana (mais 41), enquanto que, na semana passada, ocuparam camas dos hospitais mais 27 pacientes. Em relação aos cuidados intensivos, na semana passada, saíram destas unidades sete doentes graves. Hoje, entraram cinco.

Há ainda a assinalar um aumento do número de casos ativos - mais 702, num total de 45 659 -, a diminuição dos contactos em vigilância - menos 764, num total de 45 959. O boletim indica ainda que, este domingo, há mais 1070 recuperados, num total de 971 567.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, Portugal registou 1 034 947 casos de infeção por covid-19. Morreram 17 721 pessoas com a doença.