Número de recuperados supera o de mortos, que desce pelo terceiro dia seguido

O número de vítima mortais de Covid-19 em Portugal mantém-se abaixo da fasquia das 30, pelo terceiro dia consecutivo, apesar de uma ligeira subida nas últimas 24 horas.

Morreram 27 pessoas vítimas de Covid-19 durante as últimas 24 horas em Portugal. Segundo o boletim diário da DGS, revelado esta terça-feira, foram registado 516 casos positivos, um aumento de 3,7% para um total de 21379.

Nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 307 pessoas, um recorde de altas desde que começou a epidemia, que eleva para 917 o total de pessoas curadas da Covid-19. "Pela primeira vez, o número de recuperados é superior ao de mortos", sublinhou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa habitual no Ministério da Saúde.

O número de pacientes internados diminuiu de 1208 para 1171 (menos 36), assim como os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, que são menos dois, 215 no total segundo o boletim desta terça-feira.

A Região Norte continua a ser a mais afetada, concentrando mais de metade dos casos e dos óbitos, com 12806 positivos e 441 mortes, mais 17 do que no domingo. Uma das razões para o Governo reforçar o envio de material para o Norte do país, que vai receber 2,3 milhões de máscaras e equipamentos de saúde. Lisboa e Vale do Tejo vai ficar com 1,1 milhões, disse António Lacerda Sales.

Dos outros 10 óbitos registados nas últimas 24 horas, sete ocorreram na região centro, para um total de 171 em 2992 casos positivos (mais 47).

A Região de Lisboa e Vale do Tejo registou um aumento de 187 casos, para 4896, e mais três vítimas mortais, para 133.

No Algarve, 11 mortos até agora, nos Açores, seis, e na Madeira, vítimas mortais registadas, não houve alterações significativas do número de casos positivos. O Alentejo somou mais 12 casos de Covid-19, passando de 161 para 172, mas continua sem mortos registados, apesar de o "Jornal de Notícias" ter confirmado, na segunda-feira, a morte de um homem com Covid-19 no hospital de Beja.