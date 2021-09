Número de votos caiu e atingiu em cheio PS e PSD mas não impediu a conquista de Câmaras

Adriana Castro Hoje às 19:46 Facebook

Num cenário de perda de votos transversal a quase todos os partidos, o maior tombo foi para o PSD e para o PS. O PAN foi o único a subir, ainda que com uma percentagem mínima de crescimento de 0,06%. Os sociais-democratas reuniram 32,3% dos votos, em coligação ou isolados, e apesar da perda de quase duzentos mil eleitores, o PSD conseguiu mais 16 municípios face a 2017, assumindo, no total, a presidência de 114 autarquias.

Já o PS, mesmo com 37,5% dos votos e a vitória formal nas eleições, perdeu 12 câmaras. Além da abstenção, que também contribuiu para a queda do número de votos na generalidade (menos 173 mil pessoas foram às urnas no passado domingo em relação às últimas eleições autárquicas), a presença do Chega canalizou 200 mil votos. O partido ficou à frente do BE e logo a seguir à CDU e aos independentes.