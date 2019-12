O perfil de Isabel dos Santos, a "princesa" multimilionária de Angola

A.F. Hoje às 15:27 Facebook

Com uma fortuna de 2,2 mil milhões de dólares, calculada pela "Forbes", Isabel dos Santos é uma das duas multibilionárias de África e a única bilionária de Angola, desde 2013. A saída do pai, José Eduardo dos Santos, da presidência angolana e a sua destituição da liderança da Sonangol abriram espaço às investigações sobre a forma como amealhou a riqueza.

Uma vida rodeada de luxos valeu a Isabel dos Santos a irónica alcunha de "princesa", num país onde quase metade da população vive com menos de 1,25 dólares por dia.

A tudo isto, não será alheio o facto de ser a filha mais velha de José Eduardo dos Santos, nascida em Baku, capital do Azerbaijão, há 46 anos. Foi lá que o ex-presidente de Angola (depois de quase 40 anos no poder, foi substituído em 2017 por João Lourenço) conheceu Tatiana Kukanova, mãe de Isabel.

Em meados dos anos 80, escreve Filipe F. Fernandes no livro "Segredos e Poder do Dinheiro", mãe e filha mudaram-se para Londres. Isabel dos Santos estudou no tradicional colégio St Paul"s Girls School e, depois, cursou engenharia na King"s College. Enquanto acumulava uma fortuna imensa em Angola - e, depois, em Portugal -, casou com um dos homens mais ricos do Congo, o magnata e colecionador de arte Sindika Dokolo, com quem tem quatro filhos.

Ao que consta, não tem uma relação próxima com os nove meios irmãos. O mais velho, José Filomeno ("Zénu"), dirigiu o poderoso Fundo Soberano de Angola. Está em liberdade, depois de ter passado seis meses em prisão preventiva.