Metade dos novos casos de covid-19 registados em Lisboa

Sandra Alves Hoje às 14:07, atualizado às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Nas últimas 24 horas, mais três pessoas morreram com covid-19 e foram confirmados 375 novos casos, a maioria em Lisboa e Vale do Tejo.

Portugal apresenta um total de 17.021 óbitos associados à doença covid-19 e 845.840 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2, desde março de 2020, segundo o boletim epidemiológico divulgado diariamente pela Direção-Geral da Saúde.

As três vítimas mortais das últimas 24 horas foram reportadas no Norte, Centro e Açores - um homem na faixa etária dos 30-39 anos e duas mulheres, uma com 40-49 anos e outra com 80 ou mais anos.

Em relação aos 375 casos diários, Lisboa e Vale do Tejo apresenta o número mais elevado de notificações, com cerca de metade do total: 175. Seguem-se a zona Norte com 103, os Açores com 26, a Madeira com 21, o Alentejo com 20, o Centro com 19 e o Algarve com 11.

Esta terça-feira há uma diminuição das hospitalizações de doentes com covid-19, são agora 237 internados (menos dois) e 52 estão em unidades de cuidados intensivos (menos cinco).

Há ainda 669 recuperados, num total de 806.648 pessoas que já conseguiram recuperar da infeção.

PUB

Atualmente registam-se 22.171 casos ativos, o que representa menos 297 em relação a segunda-feira.

As autoridades de saúde têm 19.851 casos sob vigilância, ou seja, mais 263 pessoas que estão infetadas e a recuperar no domicílio ou que tiveram algum contacto de risco e estão obrigadas a isolamento profilático.