Orçamento aprovado na generalidade. Só PS votou a favor e houve duas abstenções

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 18:44

O Parlamento aprovou o Orçamento do Estado (OE) na generalidade, apenas com os votos favoráveis do PS. PSD, Chega, IL, PCP e BE votaram contra e PAN e Livre abstiveram-se.

A votação, que teve lugar esta sexta-feira à tarde, resultou em 118 votos favoráveis ao documento, relativos aos deputados do PS presentes (são 120 no total) e que, estando em maioria absoluta, garantiram a aprovação.

O momento da votação foi marcado por alguns protestos nas galerias, ouvindo-se gritos pedindo melhores salários. Os autores do protesto foram convidados a deixar o hemiciclo.

O OE entrará agora num período de discussão na especialidade, em que as forças políticas apresentarão propostas setoriais. A votação final global está agendada para o dia 27 de maio.