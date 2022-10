Organizações IPBES e IPCC vencem Prémio Gulbenkian para a Humanidade

Inês Malhado Hoje às 12:16 Facebook

A terceira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade reconhece o papel central da ciência no combate à crise ecológica e climática, distinguido duas organizações: a IPBES - Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas e o IPCC - Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas.

O anúncio foi feito, esta quinta-feira de manhã, pela antiga chanceler alemã Angela Merkel, nova presidente do júri, em conferência de imprensa, na Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), em Lisboa.

A IPBES - Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas e o IPCC - Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas "foram distinguidas pela produção de conhecimento científico e o pelo seu papel no alerta da sociedade e a evidência científica que possibilita os decisores de tomarem medidas mais fundamentadas no combate às alterações climáticas e à perda da biodiversidade", explica a FCG em comunicado.

De acordo com o júri, a IPBES e o IPCC têm-se "destacado na promoção da relação entre a ciência, clima, biodiversidade e sociedade, representando o melhor que se faz nesta área, em todo o mundo"

"Reconhecer estas duas organizações vem pôr em destaque a necessidade de olhar a crise climática e da biodiversidade em conjunto, de forma concertada, e recorrendo a soluções baseadas na natureza", salienta o júri.

As organizações IPBES e IPCC foram selecionadas de entre 116 nomeações de 41 nacionalidades dos cinco continentes.

O Prémio Gulbenkian para a Humanidade, no valor de um milhão de euros, distingue pessoas ou organizações cujas respostas no combate à crise climática se tenham destacado pela sua "originalidade, inovação e impacto". A distinção vai ao encontro do compromisso que a fundação portuguesa assumiu para com a urgência climática, de acelerar a transição para uma sociedade neutra em carbono, de mitigar os efeitos das alterações climáticas e, ainda, promover um desenvolvimento sustentável.

Angela Merkel é, pela primeira vez, a presidente do júri do Prémio Gulbenkian para a Humanidade, sucedendo a Jorge Sampaio. O antigo presidente da República, que faleceu em setembro de 2021, presidiu ao júri nas primeiras duas edições.

Na primeira edição, em 2020, a ativista sueca Greta Thunberg foi a vencedora, aplicando a verba no apoio de vários projetos escolhidos por si, incluindo iniciativas para apoiar o combate à covid-19 na Amazónia, vítimas de catástrofes naturais na Índia, Bangladesh e em países africanos, e, também, na transição energética em África.

No ano passado, o prémio foi atribuído ao "Pacto de Autarcas para o Clima", a maior aliança mundial entre mais de 10.600 cidades e governos locais de 140 países -incluindo Portugal -, destinada à implementação de medidas de proteção climática. O valor do prémio financiou projetos em cinco cidades no Senegal, para o fornecimento de água potável, e numa cidade nos Camarões, para o desenvolvimento de soluções de eficiência energética.

O prémio será entregue por Merkel numa cerimónia pelas 18 horas na Fundação Gulbenkian, com a presença do presidente da Fundação, António Feijó, e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.