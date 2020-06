Pais de bebé com deficiência acusam Nestlé de "discriminação"

Emília Monteiro Hoje às 14:53 Facebook

Na escolha de Bebé Nestlé, Mateus foi o mais votado mas não ganhou. Empresa diz que a decisão final não é dos votos mas do júri.

Os pais do bebé Mateus Terra Mendes acusam a Nestlé de discriminação no Concurso Bebé Nestlé.

Mateus, de 22 meses, portador de uma doença rara (Atrofia Muscular Espinhal e insuficiência respiratória), é conhecido nas redes sociais, onde pais e amigos procuram ajuda técnica e financeira como o "bebé sorriso".

"Para sensibilizar para inclusão das crianças com deficiência", Maria Terra, a mãe de Mateus, concorreu com várias fotografias do filho à eleição do bebé da semana (de 8 a 14 de junho). Na votação do público, Mateus teve 939 votos sendo "de longe, o mais votado". Apesar da escolha do público, o bebé de Chaves não venceu o concurso.

Contactada pelo JN, a Nestlé remete para o regulamento do concurso, referindo que "não é o número de votos que determina o Vencedor da Semana". "Há duas fases a ter em conta. Na 1ª fase, faz-se a eleição de 5 fotografias, de outros tantos bebés, que são as "favoritas da semana". Contudo, numa segunda e última fase, a decisão cabe ao júri indicado pela empresa. E o júri, tendo em conta os critérios "impacto visual do bebé na fotografia, expressividade, escolha das características do bebé" e ainda uma frase escrita pelos pais, escolheu outro bebé que, na votação do público, obteve 695 votos.

"É assim a tal chamada inclusão social. É assim uma das maiores marcas de Portugal", reage Maria Terra, afirmando que não concorreu pelo prémio. "Concorremos pelo reconhecimento e para mostrar que uma criança com deficiência também pode ter mérito e visibilidade", afirmou, lamentado que uma marca "tão conhecida não tivesse aproveitado a oportunidade para ser inclusiva e trabalhar na inclusão".

De todas as fotografias escolhidas semanalmente, no final do ano é eleito o bebé do ano e a sua fotografia é usada em ações publicitárias da marca.

"Porque será que existem poucas crianças com deficiência em campanhas publicitárias e afins?", questiona Maria Terra.

A Nestlé sublinha que "cumpriu o regulamento" e que "este modelo de duas fases surge para dar hipóteses a mais bebés, a uma maior diversidade, permitindo a pessoas que possam ter menos capacidades de atrair de votos, terem as mesmas hipóteses de serem eleitos vencedores da semana". A marca acrescenta ainda que "a não discriminação e a inclusão são uma preocupação da Nestlé: todos os bebés podem ser vencedores e todos são motivo de alegria e motivação para a Nestlé".

No Facebook, na página "Mateus, o bebé sorriso", um grupo de amigos criou já uma angariação de fundos para conseguir os mil euros que Mateus poderia vencer no caso de ser eleito o Bebé do Ano. A verba destina-se a financiar "terapias e bens essenciais".