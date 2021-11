País ultrapassa os três mil casos de covid-19

Inês Schreck Hoje às 12:17 Facebook

A ministra da Saúde anunciou esta manhã de quarta-feira que o país regista hoje mais de três mil casos de covid-19 e sublinhou que conta com os profissionais de saúde para "mais um inverno com lutas e desafios para superar"

"Portugal tem hoje mais de 3 mil novos casos de infeção como brevemente será conhecido", referiu Marta Temido, a terminar a audição da Comissão de Saúde, na qual esteve a prestar esclarecimentos sobre as dificuldades vividas no Centro Hospitalar de Setúbal.

A ministra avisou que temos pela frente "mais um inverno com lutas e desafios para superar", sublinhando que o Ministério da Saúde está cá para responder a tudo isso com os profissionais de saúde.

"A resposta do SNS é aquilo que nos une", afirmou Marta Temido, afastando a existência de um clima de conflito com quem trabalha diariamente no Serviço Nacional de Saúde.</p>

Confrontada pela oposição sobre declarações que tem sido proferidas sobre o estado do SNS, a ministra preferiu não comentar as palavras de dirigentes sindicais e de responsáveis de ordens profissionais "para não incrementar essa instabilidade que não facilita a vida a ninguém", mas lamentou que a postura seja sempre no sentido de valorizar a crítica e de "sublinhar apenas aquilo que não vai bem".

Ainda a propósito da situação pandémica, Marta Temido lembrou que "estamos a enfrentar a quinta onda" e avisou que "o deslaçar da confiança e da união não ajudam a ninguém".