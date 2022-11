Pandemia: a (dura) arca de recordações das crianças

Joana Amorim Hoje às 13:54 Facebook

Muito se quantificou e calculou nestes agrestes anos de pandemia. Letalidades, incidências, positividades, mortalidades, efetividades. Vetando as crianças à "invisibilidade". As suas emoções e vivências. Sentires e pulsares. Que não se medem. Que não se traduzem em equações. Escutam-se. Assim, tão simplesmente. Para nos dizerem: "Era muito difícil ser criança, tínhamos que ficar em casa fechados".

Disse-o, desta forma, uma criança num grupo de discussão focalizada dos 6-8 anos, no âmbito do estudo "A pandemia pela voz das crianças", levado a cabo pela Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN), com a colaboração da investigadora Teresa Dias do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia do Porto. Cuja única missão era ouvir as nossas crianças. E aferirem do seu bem-estar social e psicológico. Sendo essa, precisamente, uma das várias recomendações (ler ao lado): "Ouvir as crianças, tomar as suas ideias como válidas e procurar refletir as mesmas em propostas concretas".

Identificaram os seus heróis e heroínas durante a pandemia. Dos médicos e enfermeiros, passando pelos cientistas, forças de segurança, professores, nunca esquecendo os pais. Nesse lado positivo da vida em bolha: "Os meus pai estavam em casa e foi bom porque estávamos mais próximos (grupo de discussão focalizada dos 10-12 anos)"; "Porque eu às vezes jogava uns jogos de tabuleiro com a minha família e era engraçado fazer batota (grupo de discussão focalizada dos 8-10 anos)".