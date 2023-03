Passageiros em comboio sobrelotado terão acionado travão de emergência

Sandra Alves Hoje às 21:43, atualizado às 22:09 Facebook

Os passageiros de um comboio com destino a Sintra terão acionado o travão de emergência, esta quarta-feira à noite, devido ao excesso de pessoas no interior. Comboio ficou retido entre as estações de Sete Rios e Benfica.

Em mais um dia de greve na CP, com mais de 700 comboios suprimidos até ao final da tarde, um comboio que seguia com excesso de passageiros ficou imobilizado na linha, esta quarta-feira à noite, entre as estações de Sete Rios e Benfica. "Suspeita-se que terá sido acionado o travão de emergência", disse ao JN fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis).

A PSP foi acionada pelas 19.50 horas e "o foco foi auxiliar as pessoas a saírem do comboio e a chegarem à estação de Benfica em segurança", numa "distância de cerca de um quilómetro pela linha", acrescentou a Cometlis.

O comboio tinha como destino Sintra, no âmbito dos serviços mínimos previstos devido à greve dos trabalhadores da CP. Pelas 22 horas a circulação ainda estava cortada. O JN já contactou a CP para mais esclarecimentos.

"Estava completamente cheio... não cabiam mais pessoas lá dentro", contou um passageiro, citado pela CNN Portugal. "Ouviram-se vários gritos, as pessoas não conseguiam respirar e começaram a tentar abrir as portas e a partir as janelas".