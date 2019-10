Patrícia Gaspar será a nova secretária de Estado da Proteção Civil

Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Patrícia Gaspar, a segunda comandante nacional da ANEPC, vai ser a nova secretária de Estado da Proteção Civil.

Conhecida pelas conferências de imprensa durante os trágicos incêndios de 2017, Patrícia Gaspar é a primeira mulher a ocupar a cadeira da Secretaria de Estado da Proteção Civil.

O JN apurou junto de fontes governamentais que a 2.ª Comandante Nacional do Comando Nacional de Emergência e Proteção Civil da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) foi a escolha de António Costa e também do ministro da tutela, Eduardo Cabrita.

​​​​​​A operacional, que passou pelas secretas militares (Serviço de Informações Estratégicas e de Defesa Militar), de 1996 a 2000, está há 19 anos na ANEPC, tendo entrado para os quadros da instituição quando ainda era Serviço Nacional de Proteção Civil (SNPC).

Desde então ocupou vários cargos, tendo sido, entre 2007 e 2013, Comandante Operacional Distrital de Setúbal.

Patrícia Gaspar chega a uma pasta cujo último titular, José Artur Neves, teve de se demitir, após ter sido alvo de buscas do Ministério Público. Neves foi constituído arguido no âmbito do caso das golas antifumo.

O JN tentou sem sucesso obter uma reação de Patrícia Gaspar.