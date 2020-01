Costa respira de alívio. PCP abstém-se no Orçamento

Hoje às 13:31 Facebook

O PCP anunciou que vai abster-se na sexta-feira, na votação na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020), anunciou esta quarta-feira o líder parlamentar comunista, João Oliveira, na Assembleia da República.

Este anúncio segue-se a uma série de reuniões realizadas nas últimas semanas entre a direção e bancada do PCP e o Governo, a última das quais na terça-feira à tarde, no parlamento.

Com este sentido de voto da bancada comunista, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 será aprovada na generalidade caso o PEV e o PAN, tal como o PCP, também decidam abster-se.

Neste cenário de abstenções do PCP, PEV e PAN, o máximo possível de votos contra a proposta de Orçamento passa a ser de 106 contra os 108 deputados a favor do PS.