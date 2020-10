PCP confirma abstenção no Orçamento e aumento das pensões já em janeiro

Carla Soares Hoje às 14:45 Facebook

João Oliveira, líder parlamentar do PCP, confirmou esta sexta-feira que o partido vai abster-se na votação do Orçamento do Estado na generalidade e que o Governo aceitou aumentar já em janeiro todas as pensões mais baixas com mais 10 euros, conforme o JN adiantou.

O PCP promoveu uma conferência de imprensa para explicar o seu sentido de voto na generalidade e o balanço das negociações. Mas não adiantou qual será a votação final, que dependerá da discussão e da "verificação da existência de uma resposta global aos problemas do país", defendeu João Oliveira. Para já, na votação de dia 28, o Governo conseguiu garantir a abstenção dos comunistas.

Como o JN avançou esta sexta-feira, na última quarta-feira à noite o Governo aceitou antecipar para janeiro o aumento extra nas pensões mais baixas, com mais 10 euros para todas, em vez de agosto e de distinguir com apenas mais seis euros quem já viu a sua pensão atualizada entre 2011 e 2015. Isto no âmbito das negociações com o PCP.

Quando o Bloco de Esquerda ameaçou votar contra, o Executivo quer pelo menos assegurar a abstenção de PCP, PAN e Verdes para viabilizar a sua proposta de Orçamento para 2021.