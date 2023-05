PCP pede ao Governo que declare situação de seca

Joana Amorim Hoje às 16:10 Facebook

Grupo parlamentar do PCP defende apoios extraordinários para aquisição de alimentação animal e que se acione a ajuda de crise ao abrigo da PAC.

Com 89% do território em seca e as previsões a apontarem para um maio quente e sem sinal de precipitação, o Grupo Parlamentar do PCP, em projeto de resolução a entregar nesta quarta-feira, recomenda ao Governo que declare a situação de seca e acione mecanismos de apoio aos agricultores. Isto enquanto não se adotam "medidas estruturais" e não se encontram "soluções de mitigação" para fazer face à maior frequência e intensidade de secas no nosso país.

No projeto de resolução, a que o JN teve acesso, aquele grupo parlamentar pede, então, que o Governo "reconheça e declare formalmente a situação de seca que atinge o território nacional". Mas também que "sejam tomados os procedimentos necessários para que, no imediato, acione a ajuda de crise no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), para que os agricultores afetados possam aceder a esses apoios extraordinários".