Pedida bolsa para professores de risco darem aulas à distância

Dirigentes e diretores alertam que, sem estratégia, vai continuar a agudizar-se a falta de docentes nas escolas.

Há escolas com dificuldades em garantir o acompanhamento à distância a alunos em isolamento profilático. A denúncia é feita pela Federação Nacional de Professores (Fenprof) e pelo Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE) que defendem a criação de uma bolsa de professores de risco que garantam esses apoios. As dificuldades de substituição dos docentes vão agravar-se este ano, garantem. No Dia Mundial do Professor, o envelhecimento da classe é o problema mais grave que ameaça tanto a carreira como o ensino.

"Quando é uma turma inteira de quarentena é mais fácil - à hora da aula, o professor pode dar o apoio à distância. O problema é quando é um ou poucos alunos e ao docente, com horário completo, sobra a noite para esses apoios. Algumas escolas estão a pedir, por isso, para os professores porem apontamentos e exercícios nas plataformas", explica o líder da Fenprof.