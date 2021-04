Pessoas com mais de 65 anos podem agendar vacinação a partir de hoje

R.N.C. Hoje às 08:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Os utentes com mais de 65 anos vão poder preencher num portal de agendamento e escolher a data e o ponto de vacinação. O sistema começa a funcionar esta sexta-feira.

Através do "Portal da Covid-19" será possível ver qual a primeira data disponível, assim como o ponto de vacinação mais conveniente.

As pessoas com mais de 65 anos, que começa a ser vacinadas agora independentemente de terem ou não alguma doença, podem aceitar a data que o portal sugere, escolher outra ou ficar em lista de espera. Podem ainda escolher entre mais do que um ponto de vacinação.

Quem fez esta inscrição terá de esperar, segundo um comunicado do Ministério da Saúde, por um SMS que confirmará a data, a hora e o ponto de vacinação. O formulário destina-se apenas à primeira inoculação da vacina contra a covid-19.

"O envio da SMS referida está dependente de o utente não ter sido ainda convocado para vacinação ou não ter contraído covid-19", explica a tutela. Ou seja, caso já tenha sido vacinado, convocado para a vacinação ou tenha tido a SARS-CoV-2 não estará abrangido por este portal de agendamento.

O portal de agendamento para a vacina contra a covid-19 pode ser consultado aqui (covid-19.minsaude.pt/pedido-de-agendamento).