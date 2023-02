Polícias registam 10 queixas por dia de violência no namoro

Inês Malhado Hoje às 00:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Maioria dos casos que chegam à PSP são de relações já terminadas. 17% das queixas à GNR são até aos 24 anos.

Em 2022, a PSP e a GNR receberam um total de 3530 queixas de violência no namoro, o que corresponde a uma média de cerca de dez situações reportadas por dia. Na área da PSP, ainda que se tenha verificado uma ligeira descida face ao ano anterior, houve 2109 denúncias, sendo a grande maioria das vítimas do sexo feminino. Por outro lado, a GNR contabilizou 1421 crimes de violência no namoro em todas as faixas etárias, mais 316 casos face a 2021 (1105). Neste Dia dos Namorados, que se assinala hoje, ambas as forças de segurança apelam a que tanto as vítimas como as testemunhas reportem os casos e vão ter campanhas no terreno.

Das queixas que recebeu em 2022, a PSP aponta que 1040 diziam respeito a situações de violência entre namorados e 1069 entre ex-namorados. Nos últimos cinco anos, esta força de segurança contabilizou 10 400 denúncias: 2215 em 2021, 2051 em 2020, 2185 em 2019 e 1920 em 2018. Nos casos registados pela GNR no ano passado, 244 das vítimas eram jovens até aos 24 anos, cerca de 17%.

PUB

Na nota enviada às redações, a PSP destaca que a predisposição das vítimas, bem como de testemunhas e de outros intervenientes para denunciar os casos tem aumentado, justificando que as pessoas estão cada vez mais conscientes e sensibilizadas para este crime. O que contribui para um conhecimento "mais célebre" das situações e permite à PSP auxiliar a vítima numa fase mais precoce.

Ainda assim, a PSP alerta que as pessoas mais próximas das vítimas devem estar atentas "a sinais de pressão constante" como o facto de se isolarem da família e amigos e vivam cada vez mais em função da vontade do agressor, comportamentos que se verificam em casais mais jovens e que também se traduzem em situações de violência.

Ações junto dos jovens

Para assinalar o dia dos namorados, a PSP arranca hoje com uma operação de sensibilização em ambiente escolar com o mote "No namoro não há guerra", que decorrerá até ao final do mês. A PSP irá desenvolver ações destinadas a jovens do 3.º Ciclo do Ensino Básico e do Secundário, dos 13 aos 18 anos, através do Programa Escola Segura. A GNR iniciou ontem a campanha "#NãoTeCales" para combater comportamentos violentos e todas as formas de agressão. Termina sexta-feira e tem especial atenção ao namoro, "onde estes comportamentos são precoces e mais facilmente evitados no futuro". v