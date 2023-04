Porto lidera insolvências pessoais mas Lisboa tem a maior subida

Delfim Machado Hoje às 07:08 Facebook

Processo "é punitivo" e há quem seja discriminado mesmo depois de sair dele. Porto foi o distrito com mais casos, mas foi em Lisboa que mais aumentaram.

Os tribunais de primeira instância de Portugal decretaram, em média, 19 insolvências pessoais por dia, no ano passado. Começar do zero pode ser tentador e, para muitas famílias, é a única solução para sair da situação de endividamento excessivo, mas o processo acarreta graves consequências para a vida de quem fica insolvente. É no Porto que há mais insolvências pessoais, mas foi em Lisboa que mais aumentaram.

Das 8629 insolvências decretadas pelos tribunais portugueses no ano passado, 7000 foram insolvências pessoais, demonstram os dados do Ministério da Justiça, consultados pelo JN. Em média, por dia, houve 24 insolvências, 19 pessoais e cinco de empresas.