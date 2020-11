Portugal com mais 64 mortos e 4093 casos de covid-19

JN Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Este domingo, registam-se mais 64 óbitos associados à covid-19 e 4093 novas infeções pelo novo coronavírus, mais de metade confirmadas na região Norte. O número de doentes internados nos cuidados intensivos continua a subir e volta a bater recorde: são agora 536, mais sete do que no sábado.

O número de casos deste domingo (4093) é mais baixo do que aquele registado no sábado, em que foram notificados 4868 novos infetados. A região Norte continua acima dos dois mil casos diários e contabiliza este domingo 2490 novas infeções (menos seis do que no sábado). Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com mais 979 casos, o Centro com mais 444, o Alentejo com mais 84, o Algarve com mais 49, os Açores com mais 37 e a Madeira com mais dez.

O número de óbitos, 64 no total, baixou em relação a sábado, em que foram registadas 87 vítimas mortais. O Norte regista mais 31 mortes (tem 2097 no total), Lisboa e Vale do Tejo com mais 22 (1584), Centro com mais oito (564), Alentejo com mais duas (114) e Algarve com mais uma (49). Os Açores (17) e a Madeira (duas) não registaram qualquer vítima nas últimas 24 horas. Dos 64 óbitos, 34 são homens (2302 no total) e 30 são mulheres (2125). Um dos homens tinha entre 40 e 49 anos e três tinham entre 50 e 59 anos. As restantes vítimas tinham mais de 60 anos.

Até agora, 16 de novembro foi o dia com maior registo de óbitos diários (91) e 19 de novembro tem o recorde de novas infeções em 24 horas (6994).

Quanto aos internamentos, há mais 90 doentes internados (são agora 3245) e mais sete nas unidades de cuidados intensivos, aumentando o número total para 536, um novo recorde. Há também mais 3259 recuperados (209534), número inferior aos 6829 de sábado.

Há mais 770 casos ativos, num total de 80838, mas menos 197 contactos em vigilância, de 80288.