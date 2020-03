Portugal fecha fronteiras com Espanha a turistas

Rita Neves Costa Hoje às 18:28, atualizado às 18:50 Facebook

O primeiro-ministro António Costa anunciou este domingo que Portugal e Espanha vão decidir na segunda-feira novas regras nas fronteiras entre os dois países.

António Costa fez este domingo uma comunicação ao país, já depois de uma reunião por videoconferência com Pedro Sánchez, primeiro-ministro de Espanha, e com Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República. O primeiro-ministro anunciou que os ministros da Saúde da União Europeia vão reunir-se esta segunda-feira para definir novas medidas para a fronteira externa, de forma a combater o surto de Covid-19.

Também esta segunda-feira, os ministros da Administração Interna de Portugal e Espanha vão estar reunidos para definir novas regras para as fronteiras entre os dois países. A passagem de pessoas para efeitos de turismo e lazer ficará restrita e apenas será autorizada a circulação de mercadorias e de trabalhadores transfronteiriços.

Costa adiantou ainda que Marcelo Rebelo de Sousa vai convocar um Conselho de Estado para ter uma opinião alargada sobre o que é necessário para combater o novo coronavírus em Portugal. O primeiro-ministro esclareceu ainda que se o estado de emergência nacional for sugerido pelo Presidente da República, o Governo não se vai opor. No entanto, clarificou que não podem "esgotar as munições todas", já que verifica que "cansaço" já se nota noutros países.