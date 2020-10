Portugal passa os 2 mil óbitos por covid-19 com mais 10 mortes e 904 casos

Rita Salcedas Hoje às 14:13, atualizado às 14:30 Facebook

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 10 vítimas mortais e 904 novos casos de covid-19. Recuperaram mais 362 pessoas. No total, desde o início da pandemia, morreram 2005 pessoas em Portugal e 79.151 foram infetadas.

O número de novos infetados, que no sábado foi de 963, desceu hoje para 904, revela o boletim diário da Direção-Geral da Saúde. Há mais 532 doentes ativos face a ontem, de um total de 26.939, e mais 362 doentes recuperados (de 50.207). No total, 79.151 pessoas estão ou já estiveram infetadas com o vírus - 42.760 mulheres e 35.487 homens.

O Norte é hoje a região onde se registaram mais novos casos (490 de um total de 28.584), o que representa cerca de 54% do total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 316 novos infetados (de 40.244) e a região Centro com mais 69 (de 6423). O Algarve tem mais 15 infetados (1807), o Alentejo mais 11 (1566), os Açores mais dois (284) e a Madeira mais um (243).

Morreram em Portugal mais 10 pessoas com covid-19, ultrapassando assim a barreira dos dois mil óbitos (2005). Oito vítimas mortais foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e duas no Norte. Trata-se de quatro homens - um na faixa etária dos 50-59 anos, um na dos 60-69, um na dos 70-79 e outro com 80 anos ou mais - e de seis mulheres - uma com idade entre os 60 e 69 anos, outra entre 70 e 79 e quatro com 80 ou mais.