Portugal quase duplicou número de mortos num mês

Portugal quase duplicou o número de óbitos por covid-19 em 30 dias, passando de 6906 mortes, registadas no boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS), de 31 de dezembro, para o total de 12.179, assinaladas - mais 5273 em 30 dias.

No dia 31 de dezembro, a DGS referia um aumento de 66 óbitos face ao dia anterior. Desde essa data, o número de mortes por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas foi subindo quase sempre, ultrapassando, pela primeira vez, a barreira dos 100 óbitos, no dia 8 de janeiro, quando se registaram 118 mortes.

Apesar de algumas oscilações ao longo do mês, o número de óbitos por covid-19 em Portugal não voltou a sair dos três dígitos.

No dia 21, o país ultrapassou, pela primeira vez, as duas centenas de óbitos, com o boletim da DGS a assinalar 221 mortes, num dia com 13987 novas infeções.

Os números máximos no país foram alcançados no dia 28, quando se registaram 303 óbitos e um recorde de 16432 novos casos positivos de SARS-CoV-2, em 24 horas.

Internamentos mais do que duplicaram em 30 dias

Também ao nível dos internamentos, o mês de janeiro traduziu-se num aumento. No dia 31 de dezembro, o boletim da DGS indicava a existência de 2840 internados, dos quais 482 em unidades de cuidados intensivos. Hoje, há 6544 pessoas internadas por covid-19, mais do dobro do que havia no início do ano, 843 delas em cuidados intensivos.

Portugal tem agora 179939 casos ativos de covid-19, mais 107443 do que registava no final do ano.

Num mês, o país contabiliza 297340 novas infeções pelo novo coronavírus e 184624 recuperados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2206873 mortos resultantes de mais de 102 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.179 pessoas dos 711.018 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, na China.