Portugal sem novas mortes por covid-19 e com mais 106 casos

Portugal não registou qualquer morte por covid-19 desde o balanço de domingo. O número de novos infetados também baixou: há mais 106. Outras 127 pessoas recuperaram. No total, há 1738 mortes e 51.569 casos de covid-19.

Total de infetados (a vermelho) e óbitos (a preto), por região

Segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde, nenhum infetado morreu em Portugal desde domingo, dia em que o balanço tinha dado conta de apenas um óbito, continuando o número total de mortes por covid-19 em 1738. É o primeiro dia sem mortes desde 16 de março.

Novos infetados descem, internados sobem

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 106 casos de infeção (ontem foram 153), havendo agora 51.569 infetados desde março. Dos novos contágios, 66 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 26.389 infetados), o que equivale a cerca de 62% do total, longe dos mais de 90% que a região chegou a representar diariamente no início do verão. O Norte soma hoje mais 17 casos (18.797 ao todo), a região Centro mais 10 (4465), o Alentejo mais dois (742) e o Algarve mais cinco (892). Os Açores têm mais um caso (147) e a Madeira mais cinco (113).

Contas feitas, a taxa de letalidade global da doença está nos 3,4% e, para doentes com mais de 70 anos, nos 15,9%.

Os 10 concelhos do país com mais infetados são Lisboa (4562), Sintra (3695), Loures (2358), Amadora (2262), Vila Nova de Gaia (1830), Odivelas (1573), Porto (1466), Cascais (1441), Matosinhos (1325) e Braga (1277).

Há, em todo o país, 390 pessoas a receber tratamento hospitalar (mais 12 do que ontem), 42 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais uma). Há, por outro lado, 37.111 casos recuperados, mais 127 do que ontem.