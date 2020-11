Portugal ultrapassa os 160 mil casos e soma mais 46 mortos por covid-19

Augusto Correia Hoje às 14:24 Facebook

Portugal registou 4410 casos de covid-19 esta quinta-feira e acumulou mais 25 pessoas internadas, apesar da descida em cuidados intensivos. Há mais 46 óbitos, terceiro pior dia de sempre.

Depois de terem sido acrescentados 7497 casos positivos às estatísticas na quarta-feira, com o Governo a esclarecer que 3570 foram registados com atraso, fechando o total diário de ontem em 3927, esta quinta-feira os números voltaram a ultrapassar a fasquia dos quatro mil. Com mais 4410 positivos, o acumulado sobre agora para 161350 desde o início da pandemia.

Morreram mais 46 pessoas, depois do negro recorde de 59 vítimas mortais anotadas quarta-feira, com a contagem mortal a registar já 2740 vidas perdidas para a covid-19, desde que a doença foi detetada em Portugal, há pouco mais de nove meses.

Das 46 vítimas mortais, 25 homens e 21 mulheres, 20 residiam na Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT), que registou o dia mais mortal na zona desde o início da pandemia, tendo agora um acumulado de 1077. Na Região Norte (RN) morreram 17 pessoas nas últimas 24 horas (1223 no total), enquanto o centro somou mais oito óbitos, para um acumulado de 341, e o Alentejo registou a perda de outra vida, para um total de 54.

O número de internados continua a subir, e a bater recordes, estando agora 2362 pessoas hospitalizadas, 320 das quais (menos cinco) em unidades de cuidados intensivos.

Mais 2507 pessoas foram consideradas recuperadas, sendo agora 91453 os doentes que superaram a covid-19. Contas feitas, há 67157 casos ativos do SARS-CoV-2 em Portugal, mais 1857 do que na quarta-feira, enquanto o número de pessoas sob vigilância aumentou em 1876, para 67442.

Mulher com menos de 50 anos entre as 46 vítimas mortais

É um facto, a covid-19 é particularmente mortal para os mais idosos, mas o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira regista o óbito de uma mulher com menos de 50 anos - é a 27.ª vítima desta faixa etária (15 homens e 12 mulheres) desde o início da pandemia.

No escalão imediatamente a seguir, registe-se a morte da mais dois homens com menos de 60 anos, uma faixa etária que está a anotar vítimas mortais quase todos os dias. Uma ou duas de cada vez, para um acumulado de 82 vidas perdidas neste intervalo de idades, dos 50-59 anos, sendo 58 homens e 24 mulheres.

A mortalidade é proporcional à idade, com a faixa etária seguinte (60-69 anos) a contabilizar mais quatro mortos (três homens e uma mulher), para um acumulado de 239 (167 homens e 72 mulheres). Acentua-se no escalão etário seguinte (70-79 anos), com o registo de mais oito óbitos (três homens e cinco mulheres), para um total de 542 (336 do sexo masculino e 206 do feminino).

Sem surpresa, a faixa etária dos mais idosos concentra 67% dos óbitos nas últimas 24 horas (31 em 46, sendo que 17 homens e 14 mulheres). Números globais, o escalão etário mais elevado concentra 74,5% dos óbitos totais por covid-19, 1841 em 2470, sendo 821 homens e 1020 mulheres.

A Região Norte ultrapassou as 75 mil infeções por coronavírus desde que a pandemia tocou solo português, a 2 de março. Segundo dados da DGS, contados até à meia-noite de quarta-feira e divulgados esta quinta-feira ao início da tarde, com mais 2580 casos acumulados são agora 75455 os positivos, para um total de 1223 óbitos, 17 dos quais nas últimas 24 horas, o que equivale a metade das vítimas mortais somadas na quarta-feira.

A RLVT, a segunda mais afetada pela pandemia, somou mais de mil casos pelo segundo dia consecutivo, depois de três dias de acalmia a seguir ao fim de semana. Com mais 1124 infeções, o acumulado vai agora em 64374 na zona de influência da capital de Portugal.

Na Região Centro, os novos casos ficam acima dos 500 pelo segundo dia seguido. São mais 509 casos, para um total de 14369 desde o início da pandemia.

O Algarve, que durante nove meses foi o território continental menos afetado pela pandemia, ultrapassou, na quarta-feira, o Alentejo em número de casos. Esta quinta-feira, a região mais austral de Portugal anotou um novo máximo diário de infeções, com 97 casos reportados, elevando o total para 3129.

O Alentejo, com mais 87 casos, segundo pior registo diário desde o início da pandemia, tem agora 3118 registos de infeção associada ao SARS-CoV-2.

Nas ilhas, a insularidade parece ajudar a mitigar os efeitos da pandemia. Os Açores, que não registam qualquer óbito desde 12 de maio, somaram mais seis positivos, para um total de 394.

A Madeira, que apenas perdeu uma vida para a covid-19, somou mais sete casos positivos, para 511 no total.