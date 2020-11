Portugal volta a estar perto dos seis mil casos em dia com 79 mortes

JN Hoje às 13:54, atualizado às 14:24 Facebook

Portugal tem, esta quarta-feira, mais 5891 casos e 79 mortes por covid-19, o quarto valor mais alto de óbitos. A região Norte continua a ser a mais afetada, com 3191 novos infetados, 54% do total.

Com estes números, são agora 3632 os mortos causados pela pandemia no país, 79 dos quais nas últimas 24 horas, o quarto valor mais alto, atras dos 91 óbitos de segunda-feira, dos 82 registados a 11 de novembro e dos 81 de terça-feira. Há 5891 novos infetados, mais do que os 4452 casos de terça-feira, num acumulado de 236015.

O Norte continua a ser a região mais afetada, com 3191 dos 5891 novos infetados (54%), seguido pelas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 1637 (28%), Centro, com 791 (13%), Alentejo, com 133 (2%), Algarve, com 119 (2%), Açores, com 19 (0,3%), e Madeira com um (0,02%).

É também na região Norte que se registam mais vítimas mortais, 47 segundo o boletim epidemiológico desta quarta-feira, num total de 1697. Lisboa e Vale do Tejo tem mais 16 (total de 1339), o Centro mais dez (454), o Alentejo mais cinco (88) e o Algarve mais uma (37). São 62 pessoas com 80 ou mais anos (32 homens e 30 mulheres), nove entre os 70-79 anos (sete homens e duas mulheres), seis entre os 60-69 anos (dois homens e quatro mulheres) e dois homens na faixa etária dos 40-49 anos.

Deram entrada nos hospitais mais 23 doentes com covid-19 (3051 internados) e há mais um a receber cuidados intensivos (432).

Conseguiram recuperar da doença mais 4257 pessoas, num total de 153702 infeções confirmadas desde o início da pandemia, em março.

As autoridades de saúde têm 79627 pessoas sob vigilância, ou seja, menos 1190 em comparação com o dia anterior.

Portugal tem atualmente 78641 casos ativos, um valor que representa um aumento de 1555.