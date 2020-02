Portugueses entram na corrida às máscaras com surto em Itália

Paulo Lourenço Hoje às 13:03 Facebook

Farmácias do Norte ao Sul esgotaram stocks nos últimos dias. Procura por viajantes dispara.

Grande parte das farmácias das principais cidades portuguesas já não tem máscaras de proteção para venda e não sabe quando conseguirá repor stocks. Numa ronda efetuada ontem por estabelecimentos do Minho ao Algarve, o JN constatou que quase todas registaram, nos últimos dias, um forte aumento da procura, que, à primeira vista, estará relacionado com o surgimento do surto de coronavírus no Norte de Itália.

A corrida às máscaras começou há cerca de duas, três semanas, mas eram sobretudo os chineses a procura-las. "Foi uma loucura. Levavam às caixas para mandarem para a China", conta um responsável da Farmácia Oliveira, em Braga. Um cenário comum também às farmácias de Coimbra, Guimarães ou Lisboa. Na capital, na farmácia Holon Campo Grande, chegou mesmo a haver uma lista de espera. "Começou a haver muita procura e optamos por ter lista para, sempre que elas chegavam, podermos servir mais clientes", explica uma representante da loja, adiantando que atualmente "está tudo esgotado".