Póvoa e Trofa juntam-se ao Porto e decidem saída da ANMP em junho

Ana Trocado Marques, Carla Soares e Carla Sofia Luz com Alfredo Teixeira Hoje às 08:39

Depois do Porto, os presidentes das câmaras da Trofa e da Póvoa de Varzim estão decididos a sair da Associação Nacional de Municípios (ANMP). Vão avançar, em junho, com o processo de desvinculação nos órgãos municipais, mas outras câmaras poderão segui-los, como Coimbra.

O défice nas contas da descentralização no setor da Educação, que ameaça desequilibrar os orçamentos camarários e não foi corrigido no Orçamento do Estado aprovado na sexta-feira, é o ponto da ignição.

Estas autarquias estão preocupadas com a insuficiente resposta do Governo e apontam o dedo à ANMP, que, em nome dos municípios, tem liderado as negociações com o Executivo. A insatisfação incendiou, ontem, na reunião do Conselho Metropolitano do Porto, com Aires Pereira (presidente da Câmara da Póvoa de Varzim) a comunicar a vontade de desvinculação da ANMP aos autarcas vizinhos. Trofa dará o mesmo passo. A Assembleia Municipal do Porto decide a saída da Invicta na segunda-feira. A incógnita é se Rui Moreira convence o PSD a aprová-la.