Presidenciais: Ventura recebe maior subvenção e Marcelo a menor

JN/Agências Hoje às 12:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato presidencial André Ventura foi aquele que recebeu a maior subvenção, 146 mil euros, seguindo-se Ana Gomes, com 132 mil euros, e Marcelo Rebelo de Sousa, que venceu as eleições, recebeu perto de 24 mil euros.

De acordo com informação transmitida à Lusa pelo gabinete do secretário-geral da Assembleia da República, o candidato presidencial e presidente do Chega, André Ventura, recebeu 146.072,38 euros de subvenção, Ana Gomes 132.434,57 euros e o atual presidente da República o menor valor, 23.826,70.

No total, foi atribuída uma subvenção de 302.333,65 euros aos três candidatos mais votados nas eleições presidenciais que se disputaram a 24 de janeiro.

O gabinete do secretário-geral da Assembleia da República confirmou à Lusa a informação avançada pelo "Diário de Notícias".

Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com 60,70% (2.534.745 votos), Ana Gomes ficou em segundo com 12,97% (541.556 votos) e André Ventura conseguiu o terceiro lugar com 11,90% (496.773 votos), de acordo com a informação disponibilizada na internet pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

De acordo com o gabinete do secretário-geral da Assembleia da República, metade do valor foi pago aos candidatos em03 de março e a tranche final foi entregue a Marcelo Rebelo de Sousa no dia 26 de abril, a Ana Gomes em 6 de maio e a André Ventura em 1 de abril.

O parlamento indica também que, "na sequência da confirmação dos valores finais de despesa e de receita realizados com a campanha (em conformidade com os valores comunicados à ECFP - Entidade das Contas e Financiamentos Políticos), a Assembleia da República procedeu à transferência da tranche final a cada uma das três candidaturas".

PUB

A subvenção foi atribuída "atentos os resultados eleitorais mas limitada aos valores da despesa e de receita comunicados pelos mandatários financeiros".

De acordo com informação transmitida pelos candidatos antes das eleições, Marcelo Rebelo de Sousa previa gastar 25 mil euros, Ana Gomes cerca de 50 mil euros, enquanto a candidatura de André Ventura previu um orçamento de campanha que ascendia a 160 mil euros.