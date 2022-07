Previsão do tempo para a noite não facilita combate aos fogos

JN/agências Hoje às 19:58, atualizado às 20:34 Facebook

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil manifestou, este sábado, preocupação com os incêndios florestais em curso nos distritos de Bragança, Santarém e Leiria, alertando que as previsões meteorológicas para a noite não são favoráveis ao combate às chamas.

"A situação meteorológica expectável para a noite não nos deixa muita margem de manobra. Estamos a falar uma noite com vento com alguma intensidade do quadrante Leste, humidades relativas muito baixas e a temperatura mínima acima dos 25°, o que não vai facilitar o combate", alertou André Fernandes num briefing à comunicação social, realizado pelas 19 horas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa).

Segundo o responsável, o país registou nas últimas 24 horas um total de 125 incêndios, pelo que já ultrapassou o recorde que tinha sido anunciado hoje ao meio dia, de 121 ocorrências.

O responsável indicou ainda que, nos incêndios dos últimos dois dias, 17 agentes da proteção civil ficaram feridos e 12 civis foram assistidos, nenhum com gravidade. Além disso, uma pessoa ficou desalojada (em Ourém) e cinco habitações ficaram destruídas ou danificadas (em Ourém e Pombal).