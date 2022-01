Procura deixa em baixo site onde se agenda vacina e pede senha digital

JN Hoje às 12:22 Facebook

O site do ministério da Saúde onde se pode fazer o autoagendamento das vacinas e onde os professores e funcionários têm de pedir a senha digital para serem vacinados, entre esta quinta-feira e domingo, encontra-se em baixo.

O portal https://covid19.min-saude.pt/ apresenta a mensagem de que o serviço se encontra "com muita procura", indicando aos utilizadores que voltem a tentar aceder ao site mais tarde.

Contactada pelo JN, fonte da DGS disse que a autoridade de saúde está a par da situação e que esta "está a ser resolvida", devendo o site estar disponível em breve.

No dia em que pretendem ser vacinados, entre hoje e domingo, docentes e funcionários devem preencher um formulário no site dedicado à covid-19 para receberem no telemóvel a senha digital com o respetivo número e hora da vacinação. Os profissionais devem ainda levar para apresentar nos centros de vacinação um documento comprovativo da profissão que exercem.