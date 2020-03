Professor da ESMAE, no Porto, é o quinto infetado pelo Covid-19

JN Hoje às 17:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um membro da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), no Porto, é a quinta pessoa infetada pelo Covid-19. A escola encerrou portas até novas orientações.

João Rocha, presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), confirmou ao JN que o quinto doente, anunciado na manhã desta quarta-feira pela Direção -Geral da Saúde, é um "elemento da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE)", sem revelar qual a sua função.

"Durante a sua atividade teve contacto com outras pessoas da ESMAE", explicou este responsável, adiantando que foram recomendadas medidas de isolamento social a estas, que serão "algumas dezenas, não muitas".

Entretanto, a direção da ESMAE anunciou a suspensão da atividade letiva e o encerramento da escola até novas orientações. "Durante o período de encerramento apenas poderão entrar nas mesmas os trabalhadores da instituição, serviços de limpeza, órgãos de gestão e, caso se revele necessário, representantes da autoridade de saúde", lê-se numa nota interna, a que o JN teve acesso, assinada pelo presidente da instituição, António Augusto Aguiar.

A escola tem cerca de 600 membros, entre professores, alunos e funcionários.

Ao que o JN apurou, trata-se de um professor que deu recentemente formação na Escola Profissional de Artes na Covilhã. Em fevereiro, esteve numa "masterclass" na cidade italiana de Bergamo, na região da Lombardia, uma das zonas mais afetadas neste país.

Esta manhã, a DGS revelou que o quinto caso de infeção pelo novo coronavírus é o de homem, de 44 anos, que veio de Itália e está no Centro Hospitalar Universitário de S. João. Segundo o documento, a "situação clínica está estável".