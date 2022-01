Professores e funcionários têm de tirar senha digital para receberem reforço

Marisa Silva Hoje às 13:17 Facebook

Professores e funcionários vão ser vacinados com a dose de reforço contra a covid-19 entre os dias 6 e 9 de janeiro, no período da tarde. A vacinação vai funcionar em regime "casa aberta", mas docentes e não docentes têm de efetuar previamente o pedido de senha digital.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), para usufruírem do sistema de senha digital, os utentes devem solicitar uma senha no dia em que pretenderem ser vacinados, através do portal covid-19.

"No portal, deverá ser preenchido um formulário, sendo posteriormente enviada para o telemóvel uma senha digital com o respetivo número e hora prevista", detalham os SPMS, acrescentando que, no centro de vacinação, os utentes devem ainda apresentar um documento comprovativo da profissão que exercem.

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, anunciou, na segunda-feira à noite, a vacinação de reforço dos professores na modalidade de casa aberta nos próximos dias 6, 7, 8 e 9, período em que deverão ser imunizadas mais de 100 mil crianças entre os 5 e os 11 anos.