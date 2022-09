Professores entregam mil pedidos de baixa por semana

Todas as semanas, estão a chegar ao ministério da Educação cerca de mil pedidos de baixa, que exigem a substituição desses professores, revelou esta segunda-feira João Costa. De visita a uma escola a Santo Tirso, o ministro garantiu que 90% dos horários por preencher são em escolas das regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve.

João Costa assegurou que 97% das necessidades estão hoje preenchidas. Isso significa, admitiu, que 3% dos alunos não têm todos os docentes. E, "um aluno sem aulas é um aluno a mais", disse, citado pela rádio TSF.

"Estamos a fazer tudo para que, a cada semana, estejamos sempre a colmatar as dificuldades que existem. A realidade que temos é que todas as semanas nos estão a chegar novos pedidos de professores", explicou, sublinhando que o processo de colocação de docentes é "ágil" mas também "dinâmico".

A tutela, frisou, está a divulgar os horários enviados para contratação de escola (por terem ficado por preencher ou terem sido recusados) "de uma forma mais ampla junto das instituições de Ensino Superior" para tentarem captar mais candidatos entre os licenciados com ou sem profissionalização. Outra estratégia que está a ser ultimada para diminuir as dificuldades de preenchimento de horários, apontou o ministro, é "permitir as acumulações entre escolas de uma forma mais fácil".